Месси или Роналду? Назван лучший игрок

Полузащитник "Аль-Хилаля" Рубен Невеш без колебаний назвал Лионеля Месси величайшим игроком в истории "Барселоны", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.com.

Во время блиц-интервью футболисту предложили назвать самых ярких представителей топ-клубов Европы

Лучшим в истории "Реала" Невеш назвал Криштиану Роналду, в "Манчестер Сити" - Кевина де Брюйне, в "Челси" - Фернандо Торреса. Лучшим футболистом "Баварии" португалец считает Филиппа Лама, дортмундской "Боруссии" - Роберта Левандовски, "Ювентуса" - Андреа Пирло.

Затем Невешу было предложено выбирать лучшего из двух игроков. В финале португалец не смог выбрать между Месси и Роналду, назвав лучшими в истории обоих футболистов.

Аргентинец провел в "Барсе" всю карьеру до перехода в ПСЖ, выиграл с клубом все, что только возможно, и считается не просто легендой, а символом целой эпохи.