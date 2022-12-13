Футбольный сайт Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

На первое место в гонке вышел аргентинец Лионель Месси, который ранее был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он отобрал лидерство у своего одноклубника из ПСЖ, представителя сборной Франции Килиана Мбаппе. На третьем месте - норвежец из "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Действующий обладатель "Золотого мяча" - нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема располагается на 20-м месте.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4. Неймар (ПСЖ)

5. Роберт Левандовски ("Барселона")

6. Винисиус Жуниор ("Реал")

7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

8. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

9. Хвича Кварацхелия ("Наполи")

10. Антуан Гризманн ("Атлетико")

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