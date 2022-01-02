Месси? Футболисты ПСЖ и других клубов заразились коронавирусом

Четыре игрока ПСЖ заразились коронавирусом, сообщает сайт французского клуба. Кроме того, известно о заболеваниях футболистов в других клубах, входящих топ-5 европейских чемпионатов.

Отметим, что имена заболевших футболистов ПСЖ не раскрываются. Известно лишь о том, что тесты проводились во время зимнего перерыва до возобновления тренировок.

ПСЖ возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. Парижане набрали 46 очков. Ближайший матч они сыграют 3 января против "Ванна". Поединок состоится в рамках 1/16 финала Кубка Франции.

Между тем, туринский "Ювентус" распространил информацию о заражении защитника Джорджо Кьеллини.

Отмечается, что ветеран итальянского клуба был изолирован в соответствии с действующим протоколом по COVID-19.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в десяти поединках Серии А.

Также стало известно о положительных тестах на коронавирус у футболистов мюнхенской "Баварии". В их числе: Мануэль Нойер, Омар Ричардс, Кингсли Коман и Корентен Толиссо. Об этом сообщил сайт немецкого клуба.

Также коронавирус выявлен у тренера Дино Топпмеллера. Все они находятся на изоляции дома. Мюнхенцы из-за вспышки заражений перенесли тренировку со 2 на 3 января.

7 января "Бавария" в рамках 18-го тура Бундеслиги примет менхенгладбахскую "Боруссию". Мюнхенцы, набрав 43 очка лидируют в таблице. Они на девять баллов опережают дортмундскую "Боруссию".