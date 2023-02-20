Месси должен участвовать в следующем чемпионате мира - Ди Мария

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария считает, что его товарищ по сборной Аргентины из ПСЖ Лионель Месси должен принять участие в чемпионате мира 2026 года, передает ESPN AR. Обоим футболистам на данный момент 35 лет.

"Я больше не мечтаю о следующем чемпионате мира. Я верю в следующий Кубок Америки, я сделаю все возможное, чтобы быть там. Месси должен участвовать в следующем чемпионате мира. Он - Месси. Семь "Золотых мячей", Лига чемпионов, он выиграл все с "Барселоной". Он лучший в истории. Крайне важно продолжать выступать в Европе, чтобы достичь Кубка Америки, иначе Скалони не возьмет тебя. Лео и остальные должны быть на высшем уровне", - сказал Ди Мария.

Напомним, Ди Мария вместе с Месси в составе сборной Аргентины выиграли чемпионат мира-2022 в Катаре. Ранее полузащитник "Ювентуса" сравнил своего товарища с другим знаменитым аргентинцем - Диего Марадоной.