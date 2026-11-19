В сети опубликовали рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира по итогам 2026 года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Touchline.

Первое место с огромным отрывом занял нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход составил 300 миллионов долларов.

Вторую строчку рейтинга занял форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси, заработавший 145 миллионов долларов. Тройку лидеров замкнул нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе с доходом в 100 миллионов.

В первую десятку также вошли Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор, Ламин Ямаль, Садио Мане, Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Мохамед Салах.