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Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории

Мбаппе назвал лучшего футболиста в истории
©ФК ПСЖ

Нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе вспомнил об аргентинской звезде Лионеле Месси и назвал его лучшим футболистом мира, передает Vesti.kz со ссылкой Telefoot.

Он поделился воспоминаниями о голе, забитом после передачи Месси в матче чемпионата Франции с "Марселем" в сезоне-2022/2023.

"Была прекрасная комбинация: один пас, второй и удар. Передачу сделал Месси, возможно, лучший игрок в истории. Мы выиграли со счетом 3:0, очевидно, хорошее воспоминание", - заявил Мбаппе.

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Ранее сообщалось, что Мбаппе уйдет по завершении сезона из ПСЖ и присоединится к "Реалу". За французский клуб он выступает с 2017 года, до этого был игроком "Монако". При этом, с 2021 по 2023 годы его напарником был Месси.

В данный момент, ПСЖ с 62 очками уверенно лидирует в турнирной таблице, а "Марсель" с 39 очками находится на седьмой строчке. В следующем туре, который пройдет 7 апреля ПСЖ дома примет "Клермон".

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Метки:
Мбаппе Килиан Месси Лионель Футбол ПСЖ

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