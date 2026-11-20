Британское издание The Guardian опубликовало альтернативный рейтинг футболистов, наиболее ассоциирующихся с игровыми номерами, составленный на основе мнений читателей, сообщают Vesti.kz.

В список попали легенды разных эпох, при этом Пеле и Лионель Месси неожиданно не оказались в первоначальном списке из 50 игроков ранее подготовленном редакцией.

Изначально, главным символом десятого номера авторы рейтинга назвали Диего Марадону:

"Мы не станем спорить с Марадоной, даже если Лионель Месси, Пеле или Ференц Пушкаш могли бы стать достойнейшими альтернативами. Для Марадоны десятка была не просто игровым номером, а образом жизни и неотъемлемой частью уникальной аргентинской идентичности. Она олицетворяла "Пибе" - творческого гения из бедной семьи, наделённого невероятным талантом и дерзким, почти необузданным характером уличного сорванца. Привязанность Диего к этому номеру была настолько сильной, что он даже набил десятку в виде татуировки на спине. Стоит закрыть глаза - и её очертания сразу возникают в памяти", - считают авторы рейтинга.

Позже читатели обратили внимание на это упущение и предложили собственные кандидатуры, упомянув Пеле и Месси, которых они связывают с номером десять.

"Получается, ни один из двух величайших футболистов, которых я видел за свою жизнь, не попал в список. Если мы говорим о прекрасной игре, то под десятым номером обязательно должен быть либо Пеле (я отдаю предпочтение ему), либо Месси", - говорится в материале.

Что касается Криштиану Роналду, то он был включён в первоначальный список как обладатель легендарный "семерки".

"Возможно, этот номер следовало отдать Гарринче, который выступал под седьмым номером и фактически в одиночку привёл сборную Бразилии к победе на чемпионате мира 1962 года. Но с раскрученным брендом спорить сложно. За пределами внимания остаётся даже тот факт, что на счету Криштиану Роналду почти тысяча голов за карьеру: CR7 давно превратился в целую империю, включающую парфюмерию, нижнее бельё, обувь, отели, фитнес-приложение и даже бутилированную воду. Всё началось в 2003 году, когда сэр Алекс Фергюсон убедил юного португальца взять один из самых культовых номеров в истории футбола - седьмой в "Манчестер Юнайтед". Ранее под ним выступали такие легенды клуба, как Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона и Дэвид Бекхэм. Однако по мировой известности Роналду, уже завершивший выступления за сборную, превзошёл всех своих предшественников", - отметили составители рейтинга.

В обновлённой подборке также упомянуты Роберто Баджо (15), Рой Кин (16), Давид Сильва (21), Джуд Беллингем (22), Томас Мюллер (25), Мохамед Салах (11) и другие известные игроки, оказавшиеся вне первоначального рейтинга.