"Манчестер Сити" одержал разгромную победу и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя в АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде крупно обыграл "Фулхэм" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Джон Стоунз (47-я минута), Габриэль Жезус (56-я) и Серхио Агуэро (60-я, с пенальти).

"Манчестер Сити", имея в активе 71 очко, продолжает лидировать в премьер-лиге, "Фулхэм" (26) располагается на 18-й строчке. "Манчестер Юнайтед", который до этого прервал победную серию "Сити", с 54 баллами идет вторым, но при этом имеет две игры в запасе.