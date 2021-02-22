"Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" и одержал 18-ю победу подряд

Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Арсенал" в 25-м туре чемпионата Англии и одержали 18-ю победу подряд во всех турнирах, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на второй минуте забил Рахим Стерлинг.

В АПЛ "Сити" не проигрывает на протяжении 17 туров (15 побед, две ничьи) и с 59 очками занимает первое место в турнирной таблице. "Арсенал" с 34 баллами идет десятым.

Следующий матч "Манчестер Сити" проведет 27 февраля дома против "Вест Хэма", а "Арсенал" днем позже сыграет на выезде с "Лестером".