Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА, сообщают Vesti.kz. Церемония вручения наград FIFA Football Awards 2022 состоялась в Париже.

На награду также претендовали два французских нападающих - одноклубник Месси Килиан Мбаппе и обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.

Победители The Best FIFA Football Awards 2022:

Лучший игрок ФИФА среди мужчин: Лионель Месси (Аргентина, "Пари Сен-Жермен"). Лучший игрок ФИФА среди женщин: Алексия Путеллас (Испания, "Барселона"). Лучший вратарь ФИФА среди мужчин: Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла"). Лучший вратарь ФИФА среди женщин: Мэри Эрпс (Англия, "Манчестер Юнайтед"). Лучший тренер ФИФА среди мужчин: Лионель Скалони (сборная Аргентины). Лучший женский тренер ФИФА: Сарина Вигман (сборная Англии). Премия Пушкаша: Марцин Олекси (Польша, "Варта Познань"). Награда "Фэйр-плей": Лука Лохошвили (Грузия, "Вольфсбергер"/"Кремонезе").

Отметим, что Месси третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.