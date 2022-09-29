Лионель Месси оформил дубль и догнал Криштиану Роналду

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Сегодня 13:56
©twitter.com/Argentina

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси преодолел отметку в 20 голов за календарный год 16 раз подряд и повторил рекорд Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz. Преодолел он и еще один показатель.

В товарищеском матче с Ямайкой (3:0) капитан сборной Аргентины сделал дубль – это его 20-й и 21-й голы в 2022 году.

С 2007 года Месси неизменно забивает за календарный год не менее 20 мячей. Он повторил рекорд Криштиану Роналду, который забивал более 20 голов с 2006 по 2021 год (в 2022-м у португальца пока 13 мячей).

Также у Месси в этом году уже 20 голевых передач во всех турнирах. В седьмой раз в карьере он набрал как минимум 20+20 очков по системе "гол+пас" за год.

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Метки:
Роналду Криштиану Месси Лионель Рекорд Аргентина Бразилия

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