Левандовски вышел на второе место по голам в Бундеслиге

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски отметился голом в матче чемпионата Германии против "Вердера", где мюнхенцы выиграли со счетом 3:1. Для поляка этот мяч стал 268-м в Бундеслиге. По этому показателю Левандовски вышел на второе место, сравнявшись с Клаусом Фишером, сообщает "Спорт-Экспресс".

При этом Фишеру для достижения отметки понадобилось 535 матчей (в период с 1968 по 1988 год), Левандовски же забил 268 голов всего за 345 игр. 74 мяча поляк провел в составе дортмундской "Боруссии", еще 194 - в составе "Баварии".

Больше Левандовски и Фишера в Бундеслиге забил только Герд Мюллер - 365 голов.