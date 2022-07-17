Польский форвард Роберт Левандовски, трансфер которого все-таки состоялся, отправился в расположение "Барселоны".

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист прибыл на Мальорку, откуда отправится в Майами и присоединится к находящемуся в турне по США каталонскому клубу. Также ему предстоит пройти медосмотр.

"Да, я счастлив", - прокомментировал звездный игрок свой переход в "Барселону" журналистам, которые поджидали его в аэропорту.

Уже во вторник Левандовски может дебютировать за испанцев в матче против "Интер Майами".

Напомним, что поляк с 2014 года выступал за "Баварию", но решил ее покинуть. При этом немецкий клуб никак не мог договориться с "Барсой", которая мечтала видеть футболиста у себя.

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