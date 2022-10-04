34-летний польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски рассказал, что до перехода в стан "сине-гранатовых" им интересовался другой испанский гранд - мадридский "Реал", передает Tengri Sport. Он пояснил, почему выбрал именно каталонский клуб.

"Реал" несколько раз интересовался мной, но когда я увидел, насколько решительно и настойчиво настроена "Барселона" в попытках заполучить меня, понял, что могу перейти в этот клуб. Знал, что именно такой шаг я должен сделать в своей карьере. Не сомневался, что мое пребывание в "Баварии" подошло к концу и настал подходящий момент для изменений", - рассказал спортсмен в интервью телеканалу Sportowy.

Напомним, Левандовски стал одним из главных летних приобретений "Барселоны". Нападающий перебрался в стан "сине-гранатовых" из "Баварии". Также в испанский клуб перешли Франк Кессье из "Милана", правый вингер Рафинья из "Лидса" и защитник Андреас Кристенсен из "Челси".