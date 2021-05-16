Левандовски может заменить Мбаппе в ПСЖ

32-летний Роберт Левандовски может сменить "Баварию" на ПСЖ, сообщает L’Equipe. Это, вероятнее всего, произойдет, если французский клуб продаст 22-летнего нападающего Килиана Мбаппе.

Левандовски называется одним из главных кандидатов на смену игроку сборной Франции. Он провел в мюнхенском клубе семь лет и хочет получить новый вызов.

Напомним, что в нынешнем сезоне Бундеслиги, где "Бавария" досрочно стала чемпионом, поляк забил 40 голов в 28 матчах. Ранее также сообщалось, что Левандовски может перейти в клуб АПЛ.

Что касается Мбаппе, то его активно сватают в "Реал".

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