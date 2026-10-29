Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд эмоционально отреагировал на вручение "Золотого мяча"-2026 нападающему "Баварии" Харри Кейну, опубликовав эмоциональный пост поддержки, передают Vesti.kz.Поддержка от Рио Фердинанда
"Харри Кейн - мужик.
Эти аренды, которые не принесли успеха, наверняка порой порождали неуверенность в себе... заставляли сомневаться, мысли в духе "а смогу ли я вообще пробиться".
Нельзя не отметить и не оценить по достоинству всех тех менеджеров и тренеров, которые поддерживали его (и их вклад обязательно будет оценен).
Нельзя недооценивать важность стойкости, уверенности, решимости и способности постоянно выходить на поле и вкладываться в игру.
И эти особенные моменты, наверное, возвращают Харри мыслями к тем одиноким дням и моментам, о которых я упоминал выше, и наполняют его огромной гордостью.
Сейчас мы все видим рекорды, голы, славу и так далее, но именно этот путь - то самое особенное время, которым стоит наслаждаться и на которое стоит оглядываться.
Огромные поздравления - он это заслужил!", - написал Фердинанд в соцсетях.
Церемония вручения награды прошла 26 октября в Лондоне. Кейн прервал 25-летнюю засуху для английского футбола: последним англичанином, бравшим "Золотой мяч", был Майкл Оуэн в 2001 году. Форвард "Баварии" стал лишь пятым представителем Англии в истории, завоевавшим этот приз. Ранее награда покорялась только Стэнли Мэттьюзу, Бобби Чарльтону и Кевину Кигану.