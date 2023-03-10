Легенда "Манчестер Юнайтед" назвал главное отличие Роналду и Месси

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Сегодня 09:57
©Power Sport Images/Shutterstock

Патрис Эвра, бывший защитник "Манчестер Юнайтед", озвучил сравнение между трудолюбием Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Футбольные болельщики всего мира провели последнее десятилетие в спорах о том, кто - Месси или Роналду - должен быть назван величайшим футболистом всех времен.

Однако Эвра четко обозначил свою позицию, заявив, что Роналду заслуживает этого звания, поскольку "Бог" дал Месси его "талант", а португальцу пришлось "работать над этим".

"Я хочу объяснить, почему я каждый раз говорю "Роналду". Это не потому, что он наш брат, а потому, что я влюблен в его трудовую этику. Бог просто подарил Месси талант, а Криштиану должен был работать ради всего этого. Роналду тоже талантлив, но он должен был совершенствоваться. Если бы у Месси была такая же трудовая этика, как у Роналду, у него, вероятно, сегодня было около 15 "Золотых мячей", - сказал Эвра на Youtube-канале Рио Фердинанда.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Месси семь раз присуждался этот трофей.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану

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