Бывший полузащитник сборной Испании, лондонского "Челси" и "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата объявил о завершении игровой карьеры, передают Vesti.kz.

О своём решении 38-летний футболист сообщил в соцсетях, опубликовав прощальное послание на английском и испанском языках:

"Иногда любить… значит отпустить. Спасибо, футбол", - написал Мата.

Последним клубом в карьере испанца стал австралийский "Мельбурн Виктори", за который он выступал с 2025 года. В своём финальном сезоне Мата забил пять голов и отдал 12 результативных передач, благодаря чему был признан лучшим игроком чемпионата Австралии и стал обладателем медали Джонни Уоррена.

После ухода с поля экс-хавбек остался в структуре австралийского клуба в качестве миноритарного акционера и главы футбольного комитета. Также Мата владеет долями в американском "Сан-Диего" и испанском "Реал Овьедо".

За свою карьеру воспитанник мадридского "Реала" выступал за "Валенсию", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Галатасарай", японский "Виссел Кобе", а также австралийский "Уэстерн Сидней Уондерерс".

В составе "Челси" Мата выиграл Лигу чемпионов (2012), Лигу Европы (2013) и Кубок Англии (2012). Вместе с "Манчестер Юнайтед" он стал победителем Лиги Европы (2017), Кубка Англии (2016) и Кубка английской лиги (2017). В футболке сборной Испании полузащитник провёл 41 матч, забил десять мячей и завоевал золото чемпионатов мира (2010) и Европы (2012).

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