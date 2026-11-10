Легенда английского футбола назвал преемника Месси и Роналду

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард назвал футболиста, который способен повторить достижения Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

По мнению легендарного английского полузащитника, среди нового поколения звёзд именно вингер "Барселоны" Ламин Ямаль обладает качествами, позволяющими ему выйти на уровень двух величайших игроков современности.

"Мы говорим о человеке, который потенциально способен достичь уровня тех двоих, с которыми я соревновался, - Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Я считаю, что у него есть всё необходимое для этого. Конечно, есть Мбаппе, Холанд и множество других мировых звёзд, но именно Ламин Ямаль, на мой взгляд, стоит на голову выше остальных. Он единственный, кто способен достичь того же уровня, что Месси и Роналду", - приводит слова Джеррарда The Touchline.

Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча", который с 2023 года выступает за американский "Интер Майами". Роналду пять раз получал эту индивидуальную награду и с 2023 года защищает цвета саудовского "Аль-Насра".