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Мировой футбол
27 октября 08:30
 

Ламин Ямаль вошёл в историю "Золотого мяча"

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Ламин Ямаль вошёл в историю "Золотого мяча" Ламин Ямаль. Фото: ©depositphotos.com/mrogowski_photography

Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился историческим достижением по итогам "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

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Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль отметился историческим достижением по итогам "Золотого мяча"-2026, передают Vesti.kz.

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Торжественная церемония вручения награды состоялась накануне в Лондоне. Обладателем "Золотого мяча"-2026 стал нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

19-летний Ямаль по итогам голосования занял третье место, пропустив вперёд себя нападающего мадридского "Реала" и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Ямаль сотворил историю

При этом Ямаль стал первым в истории футболистом, трижды попадавшим в топ-10 "Золотого мяча" в возрасте до 20 лет.

В 2025 году Ямаль занял второе место по итогам голосования за "Золотой мяч", уступив лишь Усману Дембеле. В 2024-м испанец стал восьмым.

Лучший третий год подряд

В то же время испанец не остался без награды на церемонии "Золотого мяча"-2026 - Ямаль признан лучшим молодым футболистом года по версии France Football. Испанец получил "Трофей Копа" в третий раз подряд.

Также на приз были номинированы Керим Алайбегович ("Ред Булл Зальцбург" / "Ювентус", сборная Боснии и Герцеговины), Айюб Буадди ("Лилль" / "Манчестер Сити", сборная Марокко), Пау Кубарси ("Барселона", сборная Испании), Ян Диоманде ("РБ Лейпциг" / "Реал", сборная Кот-д’Ивуара), Леннарт Карл ("Бавария", сборная Германии), Эли Жуниор Крупи ("Борнмут"), Йоан Манзамби ("Фрайбург" / "Астон Вилла", сборная Швейцарии), Ибрагим Маза ("Байер", сборная Алжира), Уоррен Заир-Эмери ("ПСЖ", сборная Франции).

В сезоне-2025/26 Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 17 результативных передач. Вместе с каталонским клубом он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны, был признан лучшим игроком сезона в Ла Лиге и разделил с одноклубником Ферраном Торресом трофей Сарры как лучший испанский бомбардир чемпионата. Летом 2026 года Ямаль стал чемпионом мира в составе сборной Испании.

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