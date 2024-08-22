Криштиану Роналду заработал 12 миллионов за одно видео на YouTube. Это только за 11 часов

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду теперь стал звездой YouTube, и количество его подписчиков стремительно растет, уже превысив отметку в 17 миллионов, сообщают Vesti.kz.

Его канал UR Cristiano установил рекорд, набрав быстрее всех 1 миллионов подписчиков - для этого португальцу потребовался чуть больше часа.

Сейчас, с более чем 17-миллионной армией, Роналду обладает огромным потенциалом для дальнейшего заработка.

На YouTube авторы каналов могут зарабатывать от 2 до 12 долларов за каждую тысячу просмотров на видео-роликах.

Крайний ролик Роналду набрал более 7,2 миллиона просмотров. Таким образом, всего за 11 часов ему удалось заработать около 25 тысячи долларов (около 12 миллионов тенге) за одно выпущенное видео.

Теперь Роналду стал серьезным конкурентом для блогеров миллионщиков.

Отметим, что на Instagram португальца подписаны 636 миллионов пользователей, на Facebook - 170 миллионов, а на X (бывший Twitter) - 112,5 миллиона.

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39-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

Криштиану - самый результативный футболист на уровне сборных, рекордсмен по количеству проведенных матчей в еврокубках, лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы и Лиги чемпионов.