Нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду пока не определился, продолжит ли выступать после окончания сезона-2026/27. 41-летний португалец намерен принять окончательное решение о карьере только по завершении текущей кампании, передают Vesti.kz.

Когда Роналду примет решение по карьере

По информации журналиста Абдулазиза Аль-Осайми, Роналду сообщил своему ближайшему окружению, что пока не готов объявить о завершении карьеры.

Форвард хочет сначала оценить ситуацию после окончания сезона, а уже затем определиться со своими дальнейшими планами.

Статистка Роналду в "Аль-Насре"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до лета 2027 года. За время выступлений за "Аль-Наср" Роналду забил 139 голов и отдал 23 результативные передачи в 161 официальном матче во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Аль-Наср" по окончании сезона-2026/27. Футболист якобы уже предупредил руководство клуба о таком развитии событий.

Клубная карьера

На клубном уровне Роналду выступал также за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем "Золотого мяча".

Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Уход из сборной

Напомним, в начале ноября Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую выступал с 2003 года.

Криштиану Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и дважды Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

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