Криштиану Роналду решил открыть свой клуб в Мадриде. Конкурент "Реала"?

Криштиану Роналду вместе с мадридским предпринимателем Иниго Ониевой запускает в столице Испании новый частный клуб класса люкс, передают Vesti.kz.

По информации Marca, проект получил название "Vega Members Club", и речь идет о действительно эксклюзивном пространстве.

Это не формат "ночного клуба", а закрытый частный клуб премиум-класса, попасть в который смогут лишь тщательно отобранные гости: бизнес-элита, медийные фигуры, спортсмены.

В заведении будет действовать строгий дресс-код и запрет на мобильные телефоны: никакой съемки, никаких фото – полная конфиденциальность для клиентов.

Пространство площадью около 1000 квадратных метров оформят в стиле нью-йоркских апартаментов 50-х годов – со всей атмосферой роскоши, приватности и старого американского шика.

Стоит отметить, что Роналду хорошо знаком с Мадридом и его футбольной историей – именно здесь он пережил лучший этап своей карьеры. С 2009 по 2018 год португалец выступал за "Реал".

За девять сезонов он выиграл с мадридцами четыре трофея Лиги чемпионов, два титула чемпиона Испании, два Кубка Испании, три клубных чемпионата мира и четыре "Золотых мяча".

Кроме того, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории "Реала", забив 450 голов в 438 матчах.

