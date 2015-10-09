Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 21:44
 

ФИФА вынесла вердикт по Роналду на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
ФИФА вынесла вердикт по Роналду на ЧМ-2026 ©Depositphotos.com/mrogowski_photography

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, удалённого в матче пятого тура отбора ЧМ-2026 против Ирландии (2:0), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, удалённого в матче пятого тура отбора ЧМ-2026 против Ирландии (2:0), сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Mundo Deportivo, 40-летний форвард получил дисквалификацию на один матч — и уже успел её отбыть, пропустив встречу шестого тура с Арменией (9:1).

Таким образом, Роналду сможет без ограничений выйти на первый матч предстоящего чемпионата мира. При более жёстком вердикте ФИФА ему грозило отстранение на два или даже три поединка.

Напомним, прямую красную карточку португалец получил за удар локтем по защитнику Ирландии Даре О’Ши.

Лига Европы 2025/26   •   Турция, Стамбул   •   Общий этап, мужчины
27 ноября 22:45   •   не начат
Фенербахче
Фенербахче
(Стамбул)
- : -
Ференцварош
Ференцварош
(Будапешт)
Кто победит в основное время?
Фенербахче
Ничья
Ференцварош
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!