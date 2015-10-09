ФИФА вынесла вердикт по Роналду на ЧМ-2026

Дисциплинарный комитет ФИФА вынес решение по делу капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, удалённого в матче пятого тура отбора ЧМ-2026 против Ирландии (2:0), сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Mundo Deportivo, 40-летний форвард получил дисквалификацию на один матч — и уже успел её отбыть, пропустив встречу шестого тура с Арменией (9:1).

Таким образом, Роналду сможет без ограничений выйти на первый матч предстоящего чемпионата мира. При более жёстком вердикте ФИФА ему грозило отстранение на два или даже три поединка.

Напомним, прямую красную карточку португалец получил за удар локтем по защитнику Ирландии Даре О’Ши.