Криштиану Роналду отказался играть в Лиге чемпионов: известна причина

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался лететь на матч Лиги чемпионов в Таджикистан, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport Baza.

На 26 ноября в Душанбе у "Аль-Насра" намечен матч азиатской Лиги чемпионов с местным "Истиклолом". Однако Роналду пропустит эту игру.

"Как стало известно Sport Baza, португалец не горит желанием посещать Таджикистан. Да и с турнирной точки зрения этот матч для саудовского клуба ничего не решает. "Аль-Наср" уже гарантировал себе выход в плей-офф", — пишет источник.

Между тем, спортивный директор "Истиклола" Нуриддин Давронов прокомментировал слухи насчет неприезда Роналду в Таджикистан.

"Еще на сто процентов нельзя говорить о том, что Роналду не приедет на матч в Таджикистан. Менеджеры "Аль-Насра" пока не посылали нам информацию о том, что его не будет. Точно мы узнаем об этом завтра, когда нам отправят данные по всем игрокам для заселения их в гостинице. Саудовская команда должна прибыть в Душанбе в воскресенье.

Насколько я знаю, Криштиану не хочет приезжать из-за того, что у нас искусственное поле, но переживать по этому поводу ему не стоит. У нас новый гибридный газон с натуральным покрытием. Тем более он хочет забить как можно больше голов, они ему очень сильно нужны. Поэтому пускай приедет и попробует это сделать.

Данная информация никак не влияет на продажу билетов на этот матч, они активно продаются, ожидается много болельщиков. Кроме Роналду, там есть на кого посмотреть. Местные болельщики смогут насладиться игрой других звезд "Аль-Насра" — Феликса, Мане и Комана", — сказал Давронов в беседе с Sport24.

При этом другой источник отмечает, что Роналду изначально согласовал с главным тренером "Аль-Насра" Жорже Жезушем то, что он не будет участвовать в матчах групповой стадии Лиги чемпионов АФК-2.

Роналду выступает за "Аль-Наср" с 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до середины 2027 года.

Также в карьере португальца были лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".

Криштиану Роналду решил вернуться в Европу и выбрал новый клуб