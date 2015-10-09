Криштиану Роналду раскрыл свою цель и мотивацию в футболе

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о планах на карьеру после получения награды на премии Globe Soccer Award, которая прошла в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

40-летний Роналду в третий раз подряд был признан лучшим футболистом года на Ближнем Востоке. Португалец признался, что хочет добиться отметки в 1000 голов за карьеру. Сейчас на его счету 956 голов.

"Для меня огромное удовольствие находиться на таком гала-вечере с таким количеством спортивных персон. Это одно из моих любимых мероприятий, потому что здесь я встречаю невероятных людей, в том числе и мою жену. Продолжать играть — это тяжело, но у меня по-прежнему есть страсть, и я мотивирован продолжать. Неважно, играю ли я на Ближнем Востоке или в Европе — я хочу и дальше выигрывать трофеи и достичь рубежа, о котором все знают. Я уверен, что доберусь до него, если обойдётся без травм, иншааллах. Наслаждайтесь вечером и с Новым годом", — приводит слова Роналду Goal.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах.

С января 2023-го футболист выступает за "Аль-Наср", до этого он играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".

