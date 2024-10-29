Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду выбрал нового звездного напарника в саудовском клубе, передают Vesti.kz со ссылкой на TuttoJuve.

По информации источника, Роналду хочет, чтобы полузащитник "Ювентуса" Поль Погба присоединился к его команде.

Отмечается, что 39-летний португалец уже пригласил француза в "Аль-Наср". Ранее Погба и Роналду вместе выступали за "Манчестер Юнайтед" в сезоне-2021/22.

Напомним, в августе 2023 года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении футболиста на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. 7 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил, что сократил срок дисквалификации французского полузащитника до 18 месяцев.

Таким образом, Погба сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года. Сам "Ювентус" объявил, что не рассчитывает на француза.