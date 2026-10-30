Криштиану Роналду покорилось новое достижение: такого нет у Месси

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился новым достижением в матче 12-го тура саудовской Про-Лиги с "Аль-Холудом", передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Аль-Аввал" в Эр-Рияде и завершилась со счётом 5:3 в пользу "Аль-Насра". В той игре Роналду оформил хет-трик за 15 минут.

Роналду сделал идеальный хет-трик

Причём португалец оформил свой 11-й "идеальный" хет-трик в карьере.

"Идеальным" называют хет-трик, при котором футболист забивает три мяча тремя разными способами за один матч: правой ногой, левой ногой и головой.

Такого нет у Месси

Для сравнения: у извечного соперника португальца - аргентинского нападающего Лионеля Месси на счету 62 хет-трика, но за всю свою карьеру он ни разу не оформлял именно "идеальный" хет-трик.

Добавим, что для Роналду это первый хет-трик с мая 2024 года – тогда он трижды отличился в игре с "Аль-Вахдой" (6:0). Теперь на счету 41-летнего форварда 57 хет-триков на клубном уровне и 10 в составе сборной Португалии.

Стал ближе к 1000 голам

Кроме того, в игре с "Аль-Холудом" Роналду довёл число голов до 985.

Таким образом, ему осталось забить 15 мячей, чтобы достичь круглой отметки в 1000 голов за карьеру.

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В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил семь голов и занимает третье место в гонке бомбардиров. За "Аль-Наср" португалец выступает с января 2023 года.

Криштиану Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча" (у Месси на три награды больше). На клубном уровне португалец играл также за лиссабонский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".