Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду высказался о поражении своего клуба в матче чемпионата Саудовской Аравии от "Аль-Иттихада", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Аль-Наср" уступил на выезде "Аль-Иттихаду" в матче 20-го тура чемпионата страны со счетом 0:1. После этого "Аль-Наср", набравший 46 очков покинул первую строчку турнирной таблицы, куда взошел "Аль-Иттихад" (47).

"Разочарован результатом, но мы по-прежнему сосредоточены на нашем сезоне и предстоящих играх.💪🏼

Спасибо фанатам "Аль-Насра" за вашу поддержку, мы знаем, что можем на вас рассчитывать!🙌🏼💛💙", - написал португалец.

В чемпионате Саудовской Аравии Роналду провел семь матчей, в которых забил восемь голов и сделал два ассиста.

Для Роналду это второй матч подряд, в котором он не отметился результативными действиями. При этом для 38-летнего португальца это первое поражение в чемпионате Саудовской Аравии. До этого при нем "Аль-Наср" проиграл лишь раз - в полуфинале Кубка Саудовской Аравии. Причем и тогда обидчиком его команды стал "Аль-Иттихад".