Криштиану Роналду объявил в розыск фаната

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился с необычной просьбой к своим подписчикам, передают Vesti.kz.

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина в футболке Роналду скандирует фамилию звездного португальца на трибуне, снимая происходящее на поле со слезами на глазах. Болельщик не смог сдержать эмоций, когда увидел своего кумира в матче 3-го тура азиатской Лиги чемпионов с "Эстеглялем" (1:0).

Данное видео не оставило Роналду равнодушным.

Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.com/yei3OBVz9Y