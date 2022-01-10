Звезда футбола Криштиану Роналду может продолжить карьеру в испанской "Барселоне", сообщает Sport.es со ссылкой на источник.

Отмечается, что португальский форвард недоволен ситуацией в "Манчестер Юнайтед", за который выступает, и руководством клуба.

Роналду уже сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что придется искать новую команду, если ситуация останется прежней. Тот же, в свою очередь, не прочь предложить услуги футболиста "Барселоне", которая как раз ищет хорошего форварда.

Сложно сказать, как такой трансфер, если он произойдет, примут в Испании, ведь Роналду долгое время выступал за "Реал" - принципиального соперника "Барсы".

В нынешнем сезоне английской премьер-лиги португалец провел за "МЮ" 16 матчей, в которых забил восемь голов.