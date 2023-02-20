"Криштиану послал тренера". Роналду перестал сдерживаться

Эмоциональное состояние Криштиану Роналду оставляет желать лучшего. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на источник из окружения футболиста, на него сильно повлияла смерть новорожденного ребенка в апреле прошлого года.

Отмечается, что португалец был очень подавлен, а затем перестал себя сдерживать в эмоциях.

"Он перестал себя сдерживать. Когда главный тренер раздражал Роналду, он его посылал. То же самое было и при общении с Мендешем", - сказал источник.

Напомним, в конце декабря Роналду подписал с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года, по которому он будет получать около 200 миллионов евро за сезон. Сейчас его клуб возглавляет турнирную таблицу, а португалец успел порадовать болельщиков покером.

До прихода в "Аль-Наср" Роналду со скандалом расстался с "Манчестер Юнайтед". Также отмечалось, что у него были противоречия с главным тренером сборной Португалии, который не всегда ставил его в основной состав на ЧМ-2022 в Катаре.