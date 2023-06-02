Команды Месси и Роналду проведут матч

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Французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Наср" проведут товарищеский матч в рамках предсезонного турне по Японии. Об этом сообщается на сайте парижской команды.

Встреча пройдет в Осаке 25 июля. Таким образом, аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси и португальский нападающий саудовцев Криштиану Роналду могут вновь встретиться на одном поле.

ПСЖ также сыграет с японской командой "Сересо Осака" 28 июля и миланским "Интером" 1 августа.

Напомним, в январе ПСЖ обыграл в товарищеском матче сборную Эр-Рияда со счетом 5:4. Победу клубу помогли одержать голы Килиана Мбаппе, Уго Экитике, Серхио Рамоса, Маркиньоса и Месси. Роналду оформил дубль и был признан лучшим игроком этой встречи.

Португалец с января выступает за "Аль-Наср". Его зарплата в клубе составляет 200 миллионов евро в год, что является рекордным показателем среди всех спортсменов мира.

Недавно появилась информация, что главный соперник "Аль-Насра" - "Аль-Хиляль" готов предложить Месси контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год.

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ Саудовская Аравия
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