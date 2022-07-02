Клуб Вороговского обыграл десятикратного чемпиона Бельгии

Бельгийский "Моленбек", за который выступает казахстанец Ян Вороговский одержал победу в товарищеском матче над "Стандардом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:1. "Стандард" На 22-й минуте вышел вперед благодаря голу Рено Эмона. На 36-й минуте Томас Эфестион сравнял счет, а на 39-й Иванн Ботеля принес победу "Моленбеку".

Казахстанец принял участие в этом матче, выйдя в стартовом составе.

Отметим, что "Стандард" является десятикратным чемпионом страны.

Напомним, 25-летний Вороговский последние полгода выступал за "Моленбек" на правах аренды. На днях бельгийский клуб активировал опцию выкупа игрока у "Кайрата".

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