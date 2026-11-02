Клуб Роналду учинил разгром в матче Лиги чемпионов в Узбекистане

Саудовский "Аль-Наср" обыграл на выезде ташкентский "Пахтакор" в матче Элитной Лиги чемпионов АФК, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Ташкенте и завершилась с разгромным счётом 6:2 в пользу "Аль-Насра".

На 15-й минуте Абдула Аль-Хамдан вывел гостей вперёд. Спустя две минуты Жоау Феликс забил второй гол в ворота ташкентского клуба. На 32-й минуте португалец оформил дубль и довёл разницу в счёте до разгромной.

На 36-й минуте бразилец Фламарион размочил счёт для "Пахтакора". Впрочем, в дебюте второй половины на 53-й минуте Абдула Аль Амри восстановил преимущество гостей в три гола.

На 62-й минуте Абдулрахман Гариб забил пятый мяч в ворота "Пахтакора". Клуб из Узбекистана ответил на это мячом Достонбека Хамдамова на 75-й минуте.

Окончательный результат на 79-й минуте установил Анлджело - 2:6.

В этом матче вне заявки "Аль-Насра" оказался португалец Криштиану Роналду. Звезда мирового футбола не приехал в Ташкент.

После четырёх туров у "Пахтакора" две ничьи и два поражения. Клуб из Узбекистана с двумя очками занимает 12 место в общей таблице. У "Аль-Насра" две победы и одно поражение в трёх играх. Садовский клуб набрал шесть баллов и занимает четвёртое место.

В следующем туре "Пахтакор" сыграет на выезде против саудовского "Аль-Иттихада". Встреча состоится 01 ноября. На следующий день "Аль-Наср" сыграет на своём поле с катарским клубом "Аль-Садд".