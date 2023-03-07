Клуб Роналду готовит громкий трансфер из "Реала"

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Полузащитник Лука Модрич находится на грани ухода из "Реала", где он играл с 2012 года. Его контракт, который истекает в июне 2023 года, вероятно, не будет продлен, и хорват скорее всего покинет испанскую столицу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Foot Mercato судя по всему, наиболее вероятным следующим клубом Модрича станет саудовский клуб "Аль-Наср", где он сможет воссоединиться со своим бывшим одноклубником по "Реалу" Криштиану Роналду. Согласно слухам, у советника Модрича хорошие отношения с командой, а также с ее спортивным директором Гораном Вучевичем.

В этом сезоне Модрич провел за "Реал" 34 матча в различных турнирах, забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Он выиграл пять титулов Лиги чемпионов в составе "Реала".

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Метки:
Реал Мадрид Роналду Криштиану Модрич Лука Футбольные трансферы Саудовская Аравия

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