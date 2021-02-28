Клуб немецкой Бундеслиги уволил главного тренера третий раз в текущем сезоне

Кристиан Гросс покинул пост главного тренера немецкого футбольного клуба "Шальке", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Sky Sport.

По информации источника, такое решение руководство "Шальке" приняло после разгромного поражения от "Штутгарта" (1:5) в субботнем матче чемпионата Германии. Для клуба из Гельзенкирхена это уже третья тренерская отставка по ходу сезона-2020/21. Ранее в текущем сезоне "Шальке" возглавляли Давид Вагнер и Мануэль Баум.

Также сообщается, что своих постов в "Шальке" лишились спортивный директор Йохен Шнайдер, координатор команды Саша Ритер и тренер по физической подготовке Вернер Лойтхард.

"Шальке" после 23 матчей занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав девять очков.

