Актауский "Каспий" попал в топ-10 команд мира по количеству передач, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Football-observatory.com.
По данным портала, который анализирует данные InStat по передачам для 1226 команд из 71 чемпионата по всему миру, "Каспий" в среднем делает 663 передачи за матч. Казахстанский клуб занимает восьмое место по этому показателю.
Лидирует английский "Манчестер Сити" - 754 паса. Впереди "Каспия" также расположились "Альбирекс Ниигата" (Япония), "Бенфика" (Португалия), ПСЖ (Франция), "Маккаби" Т-А (Израиль), "Ливерпуль" (Англия) и "Бавария" (Германия).
Отметим, что "Каспий" в этом рейтинге обошел такие клубы, как "Аякс" (Нидерланды) и "Реал" (Испания).