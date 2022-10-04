Клуб КПЛ обошел "Реал" по числу пасов за матч

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Сегодня 21:35
©ФК "Каспий"

Актауский "Каспий" попал в топ-10 команд мира по количеству передач, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Football-observatory.com.

По данным портала, который анализирует данные InStat по передачам для 1226 команд из 71 чемпионата по всему миру, "Каспий" в среднем делает 663 передачи за матч. Казахстанский клуб занимает восьмое место по этому показателю.

Лидирует английский "Манчестер Сити" - 754 паса. Впереди "Каспия" также расположились "Альбирекс Ниигата" (Япония), "Бенфика" (Португалия), ПСЖ (Франция), "Маккаби" Т-А (Израиль), "Ливерпуль" (Англия) и "Бавария" (Германия).

Отметим, что "Каспий" в этом рейтинге обошел такие клубы, как "Аякс" (Нидерланды) и "Реал" (Испания).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 21 13 3 5 30-22 42
2 Астана 21 11 5 5 45-21 38
3 Тобол 21 11 5 5 39-27 38
4 Кайрат 21 9 6 6 27-27 33
5 Ордабасы 21 10 2 9 31-29 32
6 Шахтер 21 9 3 9 30-27 30
7 Каспий 21 9 2 10 22-29 29
8 Атырау 21 7 7 7 24-25 28
9 Аксу Ак 21 8 2 11 24-32 26
10 Тараз 21 6 7 8 24-23 25
11 Туран 20 5 8 7 19-25 23
12 Кызыл-Жар 21 5 7 9 24-26 22
13 Акжайык 20 6 3 11 15-24 21
14 Махтаарал 21 4 6 11 18-35 18

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Метки:
КПЛ Каспий

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