Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком FIFA 23

©Reuters
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Сегодня 10:34

Нападающий "Пари-Сен Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком в новой части футбольного стимулятора FIFA 23, передает "Чемпионат"

Так, впервые за долгие годы будет свергнута гегемония его одноклубника из Аргентины Лионеля Месси и португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, которые занимали первые места на протяжении многих лет.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но решил продлить контракт с парижанами.

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Метки:
Мбаппе Килиан ФИФА Месси Лионель Роналду Криштиану ПСЖ

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