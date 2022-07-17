Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком FIFA 23

Нападающий "Пари-Сен Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе станет самым высокорейтинговым игроком в новой части футбольного стимулятора FIFA 23, передает "Чемпионат".

Так, впервые за долгие годы будет свергнута гегемония его одноклубника из Аргентины Лионеля Месси и португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, которые занимали первые места на протяжении многих лет.

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в "Реал", но решил продлить контракт с парижанами.

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