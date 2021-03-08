Казахстанский футболист забил автогол в матче за европейский клуб

В этом сезоне он забил и в чужие ворота.

Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Лори"
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Вчера 21:57

Ванадзорский "Лори", в составе которого выступает казахстанский защитник Тимур Рудосельский, проиграл "Ноа" в перенесенном матче восьмого тура армянской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Ереване и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

26-летний Рудосельский вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. На 56-й минуте казахстанец забил автогол.

"Лори" с 23 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице. "Ноа" (22) идет пятым.

В текущем сезоне Рудосельский провел 11 матчей за "Лори" и забил один гол.

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Армения Казахстанцы за границей Рудосельский Тимур
Футбол Мировой футбол
0
Вчера 21:57
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