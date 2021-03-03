Казахстанский футболист получил новое предложение в Европе и будет вызван в сборную

Казахстанский защитник армянского "Лори" Тимур Рудосельский может сменить команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С предложением на 26-летнего футболиста вышел "Ноа", занимающий пятое место в чемпионате Армении на текущий момент.

Однако нынешний клуб Рудосельского не планирует отпускать своего ведущего игрока. "Лори" ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Также защитник попал на карандаш тренерского штаба сборной Казахстана и может быть вызван на матчи отборочного цикла чемпионата мира против Франции и Украины.