Казахстанский футболист получил новое предложение в Европе и будет вызван в сборную

Его нынешний клуб борется за попадание в еврокубки.

Тимур Рудосельский. Фото: ФК "Лори"©
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 13:44

Казахстанский защитник армянского "Лори" Тимур Рудосельский может сменить команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С предложением на 26-летнего футболиста вышел "Ноа", занимающий пятое место в чемпионате Армении на текущий момент.

Однако нынешний клуб Рудосельского не планирует отпускать своего ведущего игрока. "Лори" ведет борьбу за попадание в еврокубки.

Также защитник попал на карандаш тренерского штаба сборной Казахстана и может быть вызван на матчи отборочного цикла чемпионата мира против Франции и Украины.

Метки:
Армения Сборная РК по футболу Футбол Казахстанцы за границей Рудосельский Тимур
Футбол Мировой футбол
0
Сегодня 13:44
© 2008 - 2021 ТОО «EML»