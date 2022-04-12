Казахстанец заработал пенальти, но его европейский клуб проиграл со счета 2:0

Бобруйская "Белшина", за которую выступает казахстанский нападающий Ислам Чесноков уступила в матче третьего тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне "Белшина" принимала "Гомель". Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На пятой минуте Чесноков заработал пенальти после которого был открыт счет. По ходу матча его команда имела солидное преимущество над соперником - 2:0, но не сумела его удержать. Чесноков сыграл в этом матче 59 минут.

Отметим, что в составе гостей на 44-й минуте отличился экс-игрок "Атырау" Александр Макась.

После третьего тура у "Белшины" одно очко и 14-е место из 16-ти в высшей лиге чемпионата Беларуси. Отметим, что ранее Чесноков выступал за "Алтай".

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