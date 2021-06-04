В Казахстане покажут в прямом эфире Кубок Америки по футболу

Телеканалы Qazsport и Qazaqstan приобрели права на трансляцию футбольных матчей Кубка Америки, сообщается в пресс-релизе РТРК "Казахстан".

Турнир между командами Южной Америки пройдет с 13 июня по 11 июля в Бразилии. Все матчи казахстанские болельщики смогут посмотреть в прямом эфире.

В Кубке Америки сыграют десять сборных. В феврале от участия отказались приглашенные Австралия и Катар. В итоге команды поделены на две группы. В четвертьфинал выйдут четыре лучших. Группа A: Аргентина, Боливия, Уругвай, Чили, Парагвай. Группа B: Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Эквадор, Перу.

Действующим победителем турнира является сборная Бразилии.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!