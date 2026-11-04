"Кайрат" выиграл 5:3 и вышел в третий раунд Лиги УЕФА

Юношеская команда алматинского "Кайрата" прошла венгерский МТК из Будапешта по сумме двух матчей и вышла в третий раунд Юношеской Лиги УЕФА, сообщают Vesti.kz.

"Кайрат" удержал преимущество в противостоянии с МТК

Ответная встреча второго раунда прошла в Алматы и завершилась результативной ничьей — 2:2. При этом хозяева вели с преимуществом в два мяча вплоть до 81-й минуты.

Счёт открыл Данияр Ташпулатов, отличившийся на 53-й минуте. Спустя четыре минуты Кайсар Малаев удвоил преимущество алматинцев. Однако в концовке встречи венгерской команде удалось дважды поразить ворота "Кайрата" (81-я и 83-я минуты) и избежать поражения.

Несмотря на упущенную победу в ответном матче, алматинцы сохранили преимущество по сумме двух встреч. В первой игре на выезде "Кайрат" обыграл МТК со счётом 3:1, поэтому общий результат противостояния составил 5:3 в пользу казахстанской команды.

Следующий соперник — чешский "Градец-Кралове"

В третьем раунде Юношеской Лиги УЕФА "Кайрату" предстоит встретиться с чешским клубом "Градец-Кралове" U19.

"Кайрат" оформил разгром 8:1 и вышел во второй раунд Лиги УЕФА