Бывший защитник сборной Италии Фабио Каннаваро признался, что готов обменять свой "Золотой мяч" на чемпионский титул с "Наполи", передают Vesti.kz.

У экс-футболиста спросили, согласился бы он отдать индивидуальную награду ради Скудетто, завоёванного в качестве капитана неаполитанского клуба. Каннаваро без раздумий ответил утвердительно.

"Конечно, могу вам его дать. "Золотой мяч" - это нечто исключительное; я его выиграл, а для защитника это случай нетипичный. Но это не командная награда - это награда индивидуальная", - цитирует слова Каннаваро derbyderbyderby.it.

Каннаваро получил "Золотой мяч" в 2006 году после победы сборной Италии на чемпионате мира в Германии. В настоящее время 53-летний специалист строит тренерскую карьеру и возглавляет национальную команду Узбекистана.

В качестве игрока Каннаваро выступал за "Наполи", "Парму", "Интер", "Ювентус", мадридский "Реал" и "Аль-Ахли" (Дубай).

Напомним, что Каннаваро стал первым и пока единственным защитником, выигравшим эту престижную награду со времен Маттиаса Заммера (1996 год) и последним защитником-обладателем "Золотого мяча" на сегодняшний день.

В том же 2006 году Каннаваро также был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА (FIFA World Player of the Year).

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