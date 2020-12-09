Кандидат в сборную Казахстана по футболу покинул европейский клуб

Казахстанский футболист Магомед Парагульгов
покинул кипрский клуб "Эрмис"
. Об этом сообщает Larnaka Sports
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26-летний полузащитник в эту команду перешел в сентябре, подписав контракт до 31 мая 2021 года. С того момента успел провести семь игр в чемпионате, результативными действиями не отметился. После 13 игр "Эрмис", набрав 14 очков, располагается на десятом месте из 14-ти.
Свою карьеру уроженец Алматы начинал в "Спартаке" из Семея. Также играл за "Кайрат", "Иртыш" и "Кайсар". Обучался в академии "Оле Бразил", а еще получал футбольное образование в Бельгии.
За сборную Казахстана дебютировал в 2018 году и успел провести два товарищеских матча.