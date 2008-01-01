Жуков отдал первую голевую передачу в сезоне, но "Висла" все равно проиграла

Краковская "Висла", за которую выступает полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков, потерпела поражение в домашнем матче 13-го тура чемпионата Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда принимала на своем поле "Легию" и уступила со счетом 1:2. При этом хозяева отличились первыми, но победный счет удержать не смогли.

На 12-й минуте "Висла" вышла вперед благодаря голу Яу Йебоы, которому ассистировал вышедший в стартовом составе Жуков. Однако в концовке матча "Легия" отличилась дважды - дубль на 81-й и 89-й минутах оформил Томаш Пекхарт.

Это был уже 12-й матч Жукова в нынешнем сезоне и его первый голевой ассист, пока он не забил ни одного гола.

В турнирной таблице "Висла" с 11 очками занимает 13-е место из 16-ти команд.