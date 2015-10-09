Жозе Моуринью принял решение о своём будущем в "Бенфике"

На фоне не самого удачного отрезка сезона главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью сделал важное заявление о своём будущем, передают Vesti.kz.

Португальский специалист дал понять, что намерен продолжить работу с клубом и в следующем сезоне, несмотря на давление и нестабильные результаты.

"Да, мой агент – Жорже Мендеш, но решение принимаю я. И я уже решил, что хочу остаться в "Бенфике", – цитируют наставника ESPN.

Напомним, что Моуринью возглавил лиссабонский клуб осенью 2025 года, а его контракт рассчитан до лета 2027-го. При этом в соглашении есть опция досрочного ухода уже этим летом, что только подогревало слухи о его возможном отъезде.

Если говорить о результатах, то под его руководством "Бенфика" провела 38 матчей: 23 победы, 7 ничьих и 8 поражений. Сейчас команда занимает третье место в таблице, набрав 66 очков и отставая от лидирующего "Порту" на семь баллов.

Деку решил продать двух ключевых игроков "Барселоны"

Ранее стало известно, что один из лидеров "Реала" отстранён после матча с "Баварией" в ЛЧ.

