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Итоги "Золотого мяча"-2023 признали несправедливыми и лишили Месси награды

Итоги "Золотого мяча"-2023 признали несправедливыми и лишили Месси награды
©twitter.com/ballondor

Бывший игрок "Манчестер Сити" Шон Райт-Филлипс назвал несправедливыми итоги "Золотого мяча"-2023, церемония вручения которого прошла 30 октября, сообщают Vesti.kz. По его мнению, приза заслужил другой футболист.

Напомним, награда досталась Лионелю Месси. Аргентинец выиграл "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере. 

Однако Райт-Филлипс считает, что приз должен был получить форвард "Сити" Эрлинг Холанд, занявшие 2-е место в голосовании. Норвежец в составе "горожан" сделал требл, выиграв премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов. В прошлом сезоне Холанд сыграл в 53 матчах в различных турнирах, забив 52 гола и сделав девять результативных передач.

Стало известно, за кого голосовал Лионель Месси на "Золотом мяче"

"Я определенно считаю, что Холанд заслужил выиграть "Золотой мяч" в этом году. Я считаю Месси величайшим игроком всех времен, но эта награда всегда присуждается на основе индивидуальных достижений, и Холанд побил все возможные рекорды. Количество голов, которые он забил за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, было просто невероятным.

То, что он не выиграл награду из-за победы Месси на чемпионате мира в составе сборной Аргентины, кажется немного суровым, потому что Холанд играет за сборную Норвегии, которая даже не участвовала в этом соревновании. Так что это не совсем справедливо", – сказал Райт-Филлипсв интервью NewBettingSites.

Названо главное "ограбление" в истории "Золотого мяча": Месси лишили трех наград

Отметим, что никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем Месси. Он получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах. Лео является рекордсменом по количеству "ЗМ". Его ближайший преследователь - португалец Криштиану Роналду выиграл пять "Золотых мячей".

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

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Метки:
Месси Лионель Холанд Эрлинг Манчестер Сити

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