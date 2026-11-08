"Интер Майами" с Месси упустил победу с 3:0 после первого тайма

"Интер Майами" потерял очки в домашнем матче с "Шарлотт" в рамках регулярного сезона МЛС, передают Vesti.kz.

Встреча в Майами завершилась со счётом 3:3. При этом "Интер Майами" вёл 3:0 после первого тайма, но умудрился растерять преимущество во второй половине игры.

В составе хозяев поля голы забили Иэн Фрей (14-я минута), Луис Суарес (33-я) и Родриго де Пауль (42-я). У гостей дубль оформил Лиэль Абада (50-я и 55-я), а также отличился Родольфо Алоко (90-я).

Лионель Месси провёл весь матч, но результативными действиями за "Интер Майами" не отметился.

"Интер Майами" с 60 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции, а "Шарлотт" с 54 очками располагается на пятой строчке.

Следующую игру "Интер Майами" проведёт на своём поле с "Коламбус Крю" 21 ноября в рамках плей-офф МЛС. "Шарлотт" в этот же день сыграет на выезде с "Чикаго Файр".